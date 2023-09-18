Макс Барських шокував найбільшою сумою, яку отримував за свій виступ

Український співак Макс Барських розсекретив свої заробітки. Виявляється, що артист заробляв на своїх виступах чимало. На приватних заходах він міг отримати від 50 до 100 тисяч доларів.

Артист запевнив, що заробітки за концерти різні, це залежить від багатьох чинників. Днями продюсер Михайло Ясинський зізнався, що сума гонорару Барських – 50 тисяч доларів.

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Скільки заробляє Барських

Тепер співак особисто розповів про свій гонорар. За його словами, якщо йдеться про виступи на приватних корпоративах, то середній прайс артиста – 50 тисяч доларів (близько 1,9 мільйона гривень).

Водночас Макс зізнався, що рекордні заробітки завжди отримував за корпоративи на Новий рік.

Нові роки завжди були насичені, тому що це прайм-тайм. Мені здається, близько сотні тисяч доларів було за виступ… Але буває по-різному,

– заявив Барських.

Крім того, співак заявив, що оцінює свою успішність на 10 з 10.

Барських розповів про сварку з Бадоєвим

Музикант запевнив, що у роботі з продюсером Аланом Бадоєвим не обходиться без конфліктів. Макс пригадав гучну сварку з режисером під час зйомок кліпу "Хочу танцевать" у 2016 році.

Тоді Барських не погодився з ідеєю, яку запропонував Бадоєв. Через це знаменитості поскандалили, але згодом змогли помиритися.

Коли ми створюємо щось, бувають сутички. Якось на зйомках кліпу "Хочу танцевать" один з референсів, за задумом Алана, що я мав бути в жіночій сукні... Але це занадто... Ми так сильно посварилися, що Алан хотів скасовувати зйомку,

– розповів Макс

Макс Барських відповів на запитання: відео

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