Менше, ніж Монатік та "Океан Ельзи": Макс Барських оголосив суму, яку зібрав на ЗСУ в турі

Ще у травні Макс Барських розпочав благодійний тур "Чекай мене", а 25 жовтня оголосив суму, яку вдалося зібрати на потреби ЗСУ. Цифра вражаюча, але менша, ніж у Монатіка та "Океану Ельзи".

Оскільки Макс Барських перераховував на ЗСУ лише частину коштів, зібраних на концертах, і вкладався в шоу – постановки, світло, звук і балет, то за п'ять місяців гастролей задонатив 1,7 мільйона гривень. Він подякував публіці, яка купувала квитки на його тур, адже це саме її внесок у перемогу України.

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Макс Барських зібрав 1,7 мільйона гривень на ЗСУ

Друзі, дуже пишаюся вами! Це внесок усіх вас. Кожен придбаний квиток туру "Чекай мене" став частиною донату. Попереду Америка та інші країни. Далі буде,

– пообіцяв Макс Барських.

за літо гуртзібрав для України на благодійних концертах понад 19 мільйонів гривень . Натомістьдо початку серпня задонатив на гуманітарні потреби більш як 10 мільйонів гривень

, а зараз у новому турі "ART Оборона".

У мережі захопилися Максом Барських і назвали його гордістю України:

"Супер. Дякую тобі, Максе, і твоїй команді. Разом все можливо";

"А ми пишаємось тобою і всією командою";

"Дякуємо, Максе, за людяність та щирість";

"Дякуємо тобі. Ваша допомога країні та ЗСУ неоціненна! Пишаємось і любимо";

"То є неймовірно, так тримати";

"Наша гордість".

До слова, під час війни Макс Барських відмовився від роялті з країни-агресорки Росії та розпочав кар'єру за кордоном під новим сценічним ім'ям Mick Sunday. Під цим псевдонімом артист випускатиме тільки англомовну музику. Його перший трек – I Feel Good.