Артист розповів, що ще з минулого року працює над англомовним альбомом і нарешті наважився розкрити всі секрети щодо цього.

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Макс Барських починає кар'єру за кордоном

У відвертому дописі артист зазначив, що створення нових пісень підтримувало його і допомагало виходити з депресивного настрою. Музика працювала бронею та проєкцією бажань: "Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати усмішку на вашому обличчі та подарувати гарний настрій".

Я починаю нову сторінку своєї творчості під назвою Mick Sunday – музика англійською мовою,
– заявив артист.

Це нова платформа, де Барських ділитиметься історіями та роздумами з усіма, хто розуміє інтернаціональну мову. Максим вже презентував перший трек під назвою I Feel Good.

Реакція мережі

Прихильники артиста підтримують його в новому напрямку роботи, бажають успіху та чекають нових хітів.

  • "Вау, як гарно!"
  • "Буде гаряче!"
  • "Дякую! Зовсім не схоже на ваші попередні улюблені хіти! Бажаю вам і вашій талановитій команді успіху!"
  • "Трек – бомба! Дякую за творчість!"
  • "Дуже чекаю на твою нову музику, якої так не вистачає!"