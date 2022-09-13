Артист розповів, що ще з минулого року працює над англомовним альбомом і нарешті наважився розкрити всі секрети щодо цього.

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Макс Барських починає кар'єру за кордоном

У відвертому дописі артист зазначив, що створення нових пісень підтримувало його і допомагало виходити з депресивного настрою. Музика працювала бронею та проєкцією бажань: "Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати усмішку на вашому обличчі та подарувати гарний настрій".

Я починаю нову сторінку своєї творчості під назвою Mick Sunday – музика англійською мовою,

– заявив артист.

Це нова платформа, де Барських ділитиметься історіями та роздумами з усіма, хто розуміє інтернаціональну мову. Максим вже презентував перший трек під назвою I Feel Good.

Реакція мережі

Прихильники артиста підтримують його в новому напрямку роботи, бажають успіху та чекають нових хітів.

"Вау, як гарно!"

"Буде гаряче!"

"Дякую! Зовсім не схоже на ваші попередні улюблені хіти! Бажаю вам і вашій талановитій команді успіху!"

"Трек – бомба! Дякую за творчість!"

"Дуже чекаю на твою нову музику, якої так не вистачає!"

Зверніть увагу! На другий місяць війни Макс Барських взяв до рук зброю, публікував фото у військовій формі, однак досі не на фронті. Згодом він відправився на гастролі в США, а після цього оголосив про новий період у творчості, спрямований на закордонну аудиторію.