Артист розповів, що ще з минулого року працює над англомовним альбомом і нарешті наважився розкрити всі секрети щодо цього.
Читайте також Світлана Тарабарова продає будинок через борги
Макс Барських починає кар'єру за кордоном
У відвертому дописі артист зазначив, що створення нових пісень підтримувало його і допомагало виходити з депресивного настрою. Музика працювала бронею та проєкцією бажань: "Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати усмішку на вашому обличчі та подарувати гарний настрій".
Я починаю нову сторінку своєї творчості під назвою Mick Sunday – музика англійською мовою,
– заявив артист.
Це нова платформа, де Барських ділитиметься історіями та роздумами з усіма, хто розуміє інтернаціональну мову. Максим вже презентував перший трек під назвою I Feel Good.
Реакція мережі
Прихильники артиста підтримують його в новому напрямку роботи, бажають успіху та чекають нових хітів.
- "Вау, як гарно!"
- "Буде гаряче!"
- "Дякую! Зовсім не схоже на ваші попередні улюблені хіти! Бажаю вам і вашій талановитій команді успіху!"
- "Трек – бомба! Дякую за творчість!"
- "Дуже чекаю на твою нову музику, якої так не вистачає!"