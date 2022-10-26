Поскольку Макс Барских перечислял на ВСУ лишь часть средств, собранных на концертах, и вкладывался в шоу – постановки, свет, звук и балет, то за пять месяцев гастролей задонатил 1,7 миллиона гривен. Он поблагодарил публику, которая покупала билеты на его тур, ведь это именно ее вклад в победу Украины.
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Макс Барских собрал 1,7 миллиона гривен на ВСУ
Друзья, очень горжусь вами! Это вклад всех вас. Каждый приобретенный билет тура "Чекай мене" стал частью доната. Впереди Америка и другие страны. Продолжение следует,
– пообещал Макс Барских.
В сети восхитились Максом Барских и назвали его гордостью Украины:
- "Супер. Спасибо тебе, Макс, и твоей команде. Вместе все возможно";
- "А мы гордимся тобой и всей командой";
- "Спасибо, Макс, за человечность и искренность";
- "Спасибо тебе. Ваша помощь стране и ВСУ неоценима! Гордимся и любим";
- "Это есть невероятно, так держать";
- "Наша гордость".
К слову, во время войны Макс Барских отказался от роялти из страны-агрессорки России и начал карьеру за границей под новым сценическим именем Mick Sunday. Под этим псевдонимом артист будет выпускать только англоязычную музыку. Его первый трек – I Feel Good.