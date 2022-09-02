Артисти зібрали кошти з виступів, цифрової музики та партнерських проєктів. Всі кошти поділили на три напрямки: ЗСУ; медикам і лікарням у містах, які зараз перебувають недалеко від зони бойових дій і приймають пацієнтів, постраждалих від ракетних та інших обстрілів; на відновлення культурної спадщини України.

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Допомога Україні від гурту "Океан Ельзи"

Російські окупанти прагнуть зруйнувати все українське. Однак у них ніколи не вдасться зробити це, адже щодня українці працюють заради спільної перемоги. Кожен на своєму фронті. Колектив "Океан Ельзи" детально розповів, куди надіслав гроші, які вдалося заробити за літо 2022 року.

1 500 000 гривень – на спецрахунок Міністерства оборони України для закупівлі необхідного для військових.

1 005 720 гривень – на Благодійний Фонд Сергія Притули.

974 970 гривень – закупили обладнання для нейрореабілітації, роботизованої механотерапії Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні.

271 000 гривень – на рації для 247 батальйону 124 бригади.

275 500 гривень – на тактичну медицину, благодійний фонд "Корпорація монстрів".

15 300 гривень – медикам через "Червоний Хрест".

350 000 гривень – на спецрахунок Міністерства культури на відновлення Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди, який 7 травня 2022 року російські військові цілеспрямовано знищили під час обстрілу. Снаряд влетів під дах будівлі – спалахнула пожежа. Найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце, але меморіальний будинок зазнав значних втрат. Будівлю відновлять.

14 818 840 гривень – на придбання пікапів за проєктом "Дороги перемоги" – "Квіти мінних зон".

1 000 000 гривень власних коштів музиканти перерахували на цей збір.



"Океан Ельзи" / Фото з інстаграму гурту