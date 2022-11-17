Співак Макс Барських дав інтерв'ю естонському виданню. Він відповів на запитання, чому деякі українці "нападають" на російську мову та не сприймають тих росіян, які проти війни.

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Макс Барських про відчуження від усього російського

Я скажу дуже конкретно. Те, що зробив і продовжує робити російський уряд, відкидає тінь на всіх росіян і нівелює їхню культурну спадщину. Такими є реалії та результат жорстокої віроломної війни Росії проти українського народу,

– відповів музикант.

Макс Барських підкреслив, що ніхто зараз не шукатиме хороших росіян. Це завдання їхнього народу чи діаспори – рятувати себе, чи бодай своїх дітей від ганьби.

"Вони повинні робити вчинки, а не відсиджуватися, очікуючи на результат. Ця війна обов'язково зруйнує режим Путіна. Але тільки чомусь саме українська кров оплачує порятунок Росії від їхнього тирана. Може, росіянам по всьому світу варто трохи попрацювати для самих себе, заради дітей і честі? Коли закінчиться війна, погляди людей у світі дуже скрупульозно розглядатимуть російських громадян, бажаючи зрозуміти, що призвело їх до такої тихої тваринної згоди та щирої підтримки та любові свого президента".



Макс Барських / Фото з інстаграму артиста

Щодо мовного питання, Макс Барських відповів, що про нього "не може бути й мови". Але додав, що після завершення війни все залежатиме від вчинків росіян.

"Далі все залежатиме від тих вчинків, які все ж таки, я сподіваюся, зможуть зробити російські люди, щоб показати, що вони не ототожнення Росії вчорашнього дня. Але це буде у майбутньому. Зараз про це складно міркувати".

Додамо, що блогер Олексій Дурнєв закликав українців відмовитися від всього російського. Він порадив починати з маленьких кроків: відмовою від російського контенту, мови, музики. Розвивати культуру та розвиватись як особистість.

Максу відповіли в коментарях

Коментатори підтримали Макса Барських у питанні росіян за кордоном. Бо вони не виходять там на мітинги, не засуджують війну.

"Де антивоєнні мітинги росіян у Німеччині, Чехії та інших країнах? Там же їм нічого не загрожує, але замість новин про антивоєнні мітинги ми бачимо лише періодичні напади росіян на українців за кордоном";

"Росіяни зараз нічого не роблять, щоб зупинити війну. Чому нас має цікавити що з ними буде потім?";

"Якщо російський народ проти війни (як вони кажуть), але у них небезпечно проявляти свою позицію, то чому росіяни які в Європі (а значить в безпеці) не виходять на мітинги протестів, щоб показати, що вони адекватні та проти війни? Напевно тому, що не так уже і проти";

"На жаль, видання не уточнює, що так само багато серед цього російськомовного населення, яке народилось і виросло закордоном, є і багато тих, хто підтримує рашистський режим. Тих, хто нападає на латвійку, яка відмовляється спілкуватись російською, тих, хто просить кинути одну ракету на Мюнхен, бо там прапори України. Таких історій безліч. Деякі ненавидять "загнівающій запад", але чомусь продовжують там жити".

Також Максу нагадали про те, що українська мова на часі. Й забувати про неї зараз означає забути й після війни.