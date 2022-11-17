Світлана Лобода розповіла, що після виходу пісні "Молитва" "рятувалася творчістю, постійно шукала, писала, думала, складала" і результатом її безсонних ночей стала композиція "Два незнайомця". Вона навіть зняла на неї загадковий кліп, а от в український правопис зазирнути не встигла.

До теми Маша Єфросиніна назвала зірку, яка задонатила найбільшу суму в її фонд: це екслюбителька Росії

Світлана Лобода помилилася в назві україномовної пісні

Чекаю на завтра. Сподіваюсь, що і ви. Прем'єра. Два незнайомця,

– анонсувала Світлана Лобода в інстаграмі.

Як Авраменко підколов Світлану Лободу

Зірковий філолог Олександр Авраменко "присадив" Лободу ще до релізу треку. На особистій інстаграм-сторінці він натякнув, що співачка, яка перевзулася після 24 лютого, припустилася помилки в самій назві – неправильно провідміняла числівник. За нормами українського правопису її пісня мала б називатися "Два незнайомці".

"Світлана Лобода анонсувала на своїй сторінці в інстаграмі нову пісню, що має назву "Два незнайомця". Неправильним є варіант назви в рядку: А – "Два незнайомці", Б – "Два незнайомця", В – "Двоє незнайомців", – підколов мовознавець.

У коментарях відреагували неоднозначно – хтось підтримав Авраменка й потролив Лободу, хтось відзначив його тонкий гумор, а хтось дорікнув за піар колишньої любительки Росії: