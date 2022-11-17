Певец Макс Барских дал интервью эстонскому изданию. Он ответил на вопрос, почему некоторые украинцы "нападают" на русский язык и не воспринимают тех россиян, которые против войны.

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Макс Барских об отчуждении от всего русского

Я скажу очень конкретно. То, что сделало и продолжает делать российское правительство, отвергает тень на всех россиян и нивелирует их культурное наследие. Таковы реалии и результат жестокой вероломной войны России против украинского народа,

– ответил музыкант.

Макс Барских подчеркнул, что никто сейчас не будет искать хороших россиян. Это задача их народа или диаспоры – спасать себя или хотя бы своих детей от позора.

"Они должны совершать поступки, а не отсиживаться, ожидая результата. Эта война обязательно разрушит режим Путина. Но только почему-то именно украинская кровь оплачивает спасение России от их тирана. Может, россиянам по всему миру стоит немного поработать для самих себя, ради детей и чести?Когда закончится война, взгляды людей в мире будут очень скрупулезно рассматривать российских граждан, желая понять, что привело их к такому тихому животному согласию и искренней поддержке и любви своего президента".



Макс Барских / Фото из инстаграма артиста

Относительно языкового вопроса Макс Барских ответил, что о нем "не может быть и речи". Но добавил, что по завершении войны все будет зависеть от поступков россиян.

"Дальше все будет зависеть от тех поступков, которые все же, я надеюсь, смогут совершить российские люди, чтобы показать, что они не отождествления России вчерашнего дня. Но это будет в будущем. Сейчас об этом сложно рассуждать".

Добавим, что блоггер Алексей Дурнев призвал украинцев отказаться от всего российского. Он посоветовал начинать с маленьких шагов: отказ от русского контента, языка, музыки. Развивать культуру и развиваться как личность.

Максу ответили в комментариях

Комментаторы поддержали Макса Барских в вопросе россиян за границей. Потому что они не выходят там на митинги, не осуждают войну.

"Где антивоенные митинги россиян в Германии, Чехии и других странах? Там же им ничего не угрожает, но вместо новостей об антивоенных митингах мы видим лишь периодические нападения россиян на украинцев за границей";

"Россияне сейчас ничего не делают, чтобы остановить войну. Почему нас должно интересовать, что с ними будет потом?";

"Если русский народ против войны (как они говорят), но у них опасно проявлять свою позицию, то почему россияне, которые в Европе (а значит в безопасности) не выходят на митинги протестов, чтобы показать, что они адекватны и против войны? Наверное поэтому, что не так уж и против";

"К сожалению, издание не уточняет, что так же много среди этого русскоязычного населения, которое родилось и выросло за рубежом, есть и многие поддерживающие рашистский режим. Тех, кто нападает на латышку, которая отказывается общаться на русском, тех, кто просит бросить одну ракету на Мюнхен, потому что там флаги Украины. Таких историй множество. Некоторые ненавидят "загнивающий запад", но почему-то продолжают там жить".

Также Максу напомнили о том, что украинский язык актуален. И забывать о ней сейчас означает забыть и после войны.