Якщо на початку квітня Макс Барських розповідав про вступ до лав ЗСУ, то вже у травні давав концерти у США. Днями він заявив, що на гастролі його відправив командир одного з київських батальйонів, де він записаний як резервіст.

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Чому Макс Барських не на фронті

Мені хотілося щось робити, якось допомогти, якось підтримати дух. Я приїхав до Києва, знайшов один батальйон, але командир мені відразу сказав, що воїнів достатньо, вистачає, і я почав виступати з концертами і бути сильнішим у тому, в чому я можу бути сильнішим,

– пояснив Макс Барських.