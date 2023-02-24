Отметим, что певец с третьего дня полномасштабное вторжение ведет "музыкальный дневник". Новая песня "Мама, не плачь" стала шестым синглом, рассказывающих о чувствах украинцев за время войны.
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На этот раз Макс Барских выпустил песню-послание матерям.
Мама, не плачь, я вернусь. Все будет хорошо, я верю почему. Мама жди, и передай всем, не отдадим мы никому наш дом..,
– раздаются слова в песне.
Трек подчеркивает силу духа, мощь и несокрушимость украинских военных, несмотря на жестокие испытания на фронте.
Новая песня Макса Барских: "Мама, не плачь": слушайте онлайн
Сам Макс Барских говорит, что Украина уже год живет в жестоком противостоянии противнику.
По его словам, несмотря на психологическую усталость и привыкание к постоянным воздушным тревогам и ракетным обстрелам, украинцы должны собраться с силами, держа психологическую оборону с верой в наших защитников.
Очень надеюсь, что эта песня поможет слушателям и придаст силы не падать духом. Ибо я искренне верю в нашу победу и то, что весна уже близка,
– комментирует премьеру певец.
Как на новый трек отреагировали фаны
В соцсети на трек "Мама, не плачь" поклонники уже отреагировали и выразили свое восхищение:
- "Спасибо тебе за твою музыку, она живет в душе каждого украинца".
- "Как всегда невероятно душевно и к муравьям".
- "Спасибо за такие пронзительные и сильные слова. Твои песни спасают, исцеляют, вдохновляют.."
- "Твоя музыка придает силы уже год, в эти трудные времена она вдохновляет и мотивирует. Спасибо за все треки!"
- "Эта песня станет народной, потому что она обречена на, не побоюсь этого слова, гимн, в песне вся Украина".
- "К муравьям. Боль и вера в каждой строке…"
- "Песнь написана сердцем и душой! Победим".
- "Так пронзительно! Это песня молитва!.. Пусть все мамы дождутся своих детей, обнимут их, заплачут от счастья и услышат эти слова: мама, не плачь, у себя дома!"
- "Очень хорошая и жизненная песня! Спасибо за музыкальное откровение".
Позиция Макса Барских по поводу войны в Украине: коротко
До 24 февраля прошлого года Макс Барских был безумно популярен в России и ездил туда с концертами. Однако после полномасштабного вторжения России артист определился, на чьей стороне. Певец вычеркнул агрессорку из своей географии и запретил использовать там свою музыку.
Я готов пожертвовать всей своей карьерой ради Украины и спасти людей здесь. Мне безразлично, если стану изгнанником в России, ради Бога,
– говорил артист еще в марте.
Барских даже вступил в ряды ВСУ, но после учений на полигоне вернулся на сцену. Макс Барских теперь выступает, собирая деньги на ВСУ со своих благотворительных концертов по миру.