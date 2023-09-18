Макс Барських зізнався, чи має стосунки та неочікувано заговорив про дітей

Український співак Макс Барських нарешті розповів про особисте життя. Артист розсекретив, що зараз у його житті немає коханої людини, але він знає, чого хоче від майбутніх стосунків.

Співак додав, що через кілька років хотів би вже мати дітей. Барських також зізнався, скільки заробляє та який був найбільший гонорар.

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Барських розповів про стосунки

За словами артиста, зараз у нього немає дівчини, але він цим не переймається. Макс також зазначив, що його погляди на особисте життя трохи змінилася.

У мене був час бути стати самодостатнім, тому мені здається, що мої майбутні стосунки будуть дуже здорові, без токсичних відносин, ревнощів та проблем. Я хочу стосунки з відчуттям одне одного і компромісами,

– відповів Барських.

Він додав, що дівчині, яка його кохатиме, доведеться змиритися з його професією. Принаймні, поки він не піде зі сцени.

Чи хоче Барських дітей

Поки що Макс не думає про поповнення в родині. Він зізнається, що зараз не готовий до дітей через відчуття небезпеки в країні.

Проте артист не заперечує, що в майбутньому мріє стати татком.

"Десь через років 3 – 5, я думаю, що буду готовий", – додав Барських.

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Що відомо про особисте життя Макса Барських