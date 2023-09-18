Певец добавил, что через несколько лет хотел бы уже иметь детей. Барских также признался, сколько зарабатывает и какой был самый большой гонорар.

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Барских рассказал об отношениях

По словам артиста, сейчас у него нет девушки, но он этим не беспокоится. Макс также отметил, что его взгляды на личную жизнь несколько изменились.

У меня было время стать самодостаточным, поэтому мне кажется, что мои будущие отношения будут очень здоровы, без токсичных отношений, ревности и проблем. Я хочу отношения с ощущением друг друга и компромиссами,

– ответил Барских.

Он добавил, что девушке, которая будет его любить, придется смириться с его профессией. По крайней мере, пока он не уйдет со сцены.

Хочет ли Барских детей

Пока что Макс не думает о пополнении в семье. Он признается, что сейчас не готов к детям из-за ощущения опасности в стране.

Однако артист не отрицает, что в будущем мечтает стать папой.

"Где-то через 3-5 лет, я думаю, что буду готов", – добавил Барских.

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Что известно о личной жизни Макса Барских