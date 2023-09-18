Певец добавил, что через несколько лет хотел бы уже иметь детей. Барских также признался, сколько зарабатывает и какой был самый большой гонорар.
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Барских рассказал об отношениях
По словам артиста, сейчас у него нет девушки, но он этим не беспокоится. Макс также отметил, что его взгляды на личную жизнь несколько изменились.
У меня было время стать самодостаточным, поэтому мне кажется, что мои будущие отношения будут очень здоровы, без токсичных отношений, ревности и проблем. Я хочу отношения с ощущением друг друга и компромиссами,
– ответил Барских.
Он добавил, что девушке, которая будет его любить, придется смириться с его профессией. По крайней мере, пока он не уйдет со сцены.
Хочет ли Барских детей
Пока что Макс не думает о пополнении в семье. Он признается, что сейчас не готов к детям из-за ощущения опасности в стране.
Однако артист не отрицает, что в будущем мечтает стать папой.
"Где-то через 3-5 лет, я думаю, что буду готов", – добавил Барских.
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Что известно о личной жизни Макса Барских
- Макс Барских не афиширует свою личную жизнь. Известно лишь об одном романе артиста – с певицей Мишей Романовой, которая была участницей группы "ВИА Гра".
- Они познакомились еще за школьной партой – вместе закончили художественный лицей и переехали в Киев, где снимали квартиру.
- В 2018 году Романова забеременела, но не от Макса. Звезды с тех пор поддерживают дружеские отношения, Барский даже стал крестным ее сына Мартина.
- Поклонники также обсуждали слухи о нетрадиционной ориентации певца. Но в интервью Макс не раз подчеркивал, что ему нравятся исключительно женщины.