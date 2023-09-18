Співак додав, що через кілька років хотів би вже мати дітей. Барських також зізнався, скільки заробляє та який був найбільший гонорар.

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Барських розповів про стосунки

За словами артиста, зараз у нього немає дівчини, але він цим не переймається. Макс також зазначив, що його погляди на особисте життя трохи змінилася.

У мене був час бути стати самодостатнім, тому мені здається, що мої майбутні стосунки будуть дуже здорові, без токсичних відносин, ревнощів та проблем. Я хочу стосунки з відчуттям одне одного і компромісами,
– відповів Барських.

Він додав, що дівчині, яка його кохатиме, доведеться змиритися з його професією. Принаймні, поки він не піде зі сцени.

Чи хоче Барських дітей

Поки що Макс не думає про поповнення в родині. Він зізнається, що зараз не готовий до дітей через відчуття небезпеки в країні.

Проте артист не заперечує, що в майбутньому мріє стати татком.

"Десь через років 3 – 5, я думаю, що буду готовий", – додав Барських.

Дивіться повне інтерв'ю з Максом Барських: відео

Що відомо про особисте життя Макса Барських

  • Макс Барських не афішує своє особисте життя. На сьогодні відомо лише про один роман артиста – зі співачкою Мішею Романовою, яка була учасницею гурту "ВІА Гра".
  • Вони познайомилися ще за шкільною партою – разом закінчили художній ліцей та переїхали до Києва, де винаймали квартиру.
  • У 2018 році Романова завагітніла, але не від Макса. Зірки відтоді підтримують дружні стосунки, Барських навіть став хресним її сина Мартіна.
  • Шанувальники також обговорювали чутки про нетрадиційну орієнтацію співака. Але в інтерв'ю Макс не раз наголошував на тому, що йому подобаються виключно жінки.