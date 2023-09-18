Співак додав, що через кілька років хотів би вже мати дітей. Барських також зізнався, скільки заробляє та який був найбільший гонорар.

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Барських розповів про стосунки

За словами артиста, зараз у нього немає дівчини, але він цим не переймається. Макс також зазначив, що його погляди на особисте життя трохи змінилася.

У мене був час бути стати самодостатнім, тому мені здається, що мої майбутні стосунки будуть дуже здорові, без токсичних відносин, ревнощів та проблем. Я хочу стосунки з відчуттям одне одного і компромісами,

– відповів Барських.

Він додав, що дівчині, яка його кохатиме, доведеться змиритися з його професією. Принаймні, поки він не піде зі сцени.

Чи хоче Барських дітей

Поки що Макс не думає про поповнення в родині. Він зізнається, що зараз не готовий до дітей через відчуття небезпеки в країні.

Проте артист не заперечує, що в майбутньому мріє стати татком.

"Десь через років 3 – 5, я думаю, що буду готовий", – додав Барських.

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Що відомо про особисте життя Макса Барських