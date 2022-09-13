Артист рассказал, что еще с прошлого года работает над англоязычным альбомом и наконец решился раскрыть все секреты по этому поводу.

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Макс Барских начинает карьеру за границей

В откровенном посте артист отметил, что создание новых песен поддерживало его и помогало выходить из депрессивного настроения. Музыка работала броней и проекцией желаний: "Чувствую, что сейчас пришло время поделиться с вами этими экспериментами. И я надеюсь, что эта музыка способна вызвать улыбку на вашем лице и подарить хорошее настроение".

Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday – музыка на английском языке,

– заявил артист.

Это новая платформа, где Барских будет делиться историями и размышлениями со всеми, кто понимает интернациональный язык. Максим уже представил первый трек под названием I Feel Good.

Реакция сети

Поклонники артиста поддерживают его в новом направлении работы, желают успеха и ждут новых хитов.

"Вау, как хорошо!"

"Будет горячо!"

"Спасибо! Совершенно не похоже на ваши предыдущие любимые хиты! Желаю вам и вашей талантливой команде успеха!"

"Трек – бомба! Спасибо за творчество!"

"Очень жду твою новую музыку, которой так не хватает!"

Обратите внимание! На второй месяц войны Макс Барских взял в руки оружие, публиковал фото в военной форме, однако до сих пор не на фронте. Впоследствии он отправился на гастроли в США, а затем объявил о новом периоде в творчестве, направленном на зарубежную аудиторию.