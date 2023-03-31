Генеральний директор лейблу Warner Music Poland заявив, що 5 Missing Calls – це "неймовірна пісня", і з нею Макс Барських приверне увагу слухачів у всьому світі. Співак натомість вкотре подякував Польщі, що вона стала другою домівкою для багатьох українців, а заразом і майданчиком для персонального та культурного розвитку.

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Макс Барських випустив англомовний трек 5 Missing Calls

Прем'єра треку 5 Missing Calls та mood-відео на нього відбулася на ютубі Макса Барських. Пісня присвячена аб'юзивним стосункам, в яких артист був у минулому.

У пісні 5 Missing Calls я веду діалог зі своїм уявним другом про наболіле. У житті майже кожного з нас трапляються аб'юзивні стосунки. І, як правило, їх дуже важко розірвати за власною ініціативою. Саме в такі моменти важливо чути голос друга. У мене дуже теплі стосунки з моїми слухачами, вони для мене друзі, а я для них. Ми завжди можемо і маємо допомагати один одному,

– прокоментував Макс Барських прем'єру.

Макс Барських – 5 Missing Calls: дивіться відео онлайн

Макса Барських порівняли з The Weeknd

Прихильники Макса Барських переконані, що з цим треком він вийшов на новий рівень і порівняли його хто з Джастіном Бібером, хто з багаторазовим володарем Греммі The Weeknd, хто з "сучасним Елвісом Преслі" Post Malone:

"Це рівень Post Malone чи The Weeknd. Просто кайф, як завжди";

"Це звучить так розкішно, що що Джастін вже біжить шукати твій номер, щоб дізнатися, як робити такі треки".

Зіркова подруга й кума Макса Барських Міша Романова відреагувала на прем'єру: "Улюблена пісня", а в коментарях захопилися ще й стильним відеорядом кліпу:

"Пісня на репіті. Відеоряд дуже потужний, особливо кінець. Нічого зайвого, тільки твої емоції";

"Дуже подобається формат mood-video. Тільки ти і професійне освітлення й не потрібні ці бюджетні кліпи з виснажливими тренуваннями, з репетиціями та ризиками травм. Ти красень";

"Який же нереальний відеоряд і цей фінал на розрив";

"Максе, дякую за цей крутий трек! І відео вогонь. Очікування коштували того! З прем'єрою, не зупиняйся";

"Суцільний медовий кайф для вух. Дякую за якісну музику".

Нагадаємо, у вересні минулого року артист уже пробував підкорити західний ринок і навіть оголосив, що англомовні треки випускатиме під новим сценічним ім'ям – Mick Sunday. Однак після першого релізу I Feel Good повернувся до псевдоніму Макс Барських.