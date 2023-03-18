В пятницу, 17 марта, американские СМИ взорвались новостями о пополнении в семье Маколей Калкина и Бренды Сонг. В декабре прошлого года на свет появился второй сын. Мальчика назвали Карсоном.
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У Карсона есть старший брат – Дакота Сонг Калкин, что родился в апреле 2021 года. Его появление также держали в тайне, пока Маколей Калкин и Бренда Сонг не снялись для мужского журнала Esquire. Киноактриса призналась журналистам, что родила 5 апреля в одной из клиник Лос-Анджелеса и прокомментировала это лаконично: "Мы очень рады".
Кстати, в имени первенца пары есть символизм. Мальчика назвали в честь сестры звезды "Сам дома" Дакоты, которую в 2008 году сбила машина. Водителя не арестовали, ведь правил он не нарушал, девушка внезапно выскочила на проезжую часть.
Что известно об отношениях Маколей Калкина и Бренды Сонг
- Интересно, что актеры обручились только в январе 2022 года после того, как Бренда Сонг родила Маколей Калкину первенца. Возможно, пара до сих пор держала бы это в секрете, если бы папарацци не заскочили женщину с кольцом на безымянном пальце в Беверли-Хиллз.
- Вместе они с 2017 года, когда познакомились на съемках фильма "Похмелье в Таиланде". Влюбленные скрывали свой роман, но однажды их заметили за ужином в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.
- Кстати, сына Дакота они воспитывали самостоятельно, няни у них не было. С малышом помогала мама Бренды Сонг – даже приносила на съемочную площадку, чтобы дочь покормила грудью.