Вперше після реанімації: Мадонна показалася на прогулянці – рідкісні фото

Американську співачку Мадонну помітили на прогулянці зі своєю подругою. Після інформації про серйозну бактеріальну інфекцію це відбулося вперше.

Виконавиця виглядала досить добре. Проте на деяких світлинах, які потрапили в мережу, видно, як артистка спиралася на ліхтарний стовп, коли стояла на пішохідному переході.

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Як виглядала Мадонна на прогулянці

Співачка одягнула спортивні шорти й футболка чорного кольору та білі кросівки Nike з червоними вставками. До образу виконавиця додала масивні сонцезахисні окуляри та капелюх із широкими полями. Волосся співачки було заплетене в дві коси.

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