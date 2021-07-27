Мадонна влаштувала вечірку на природі: яскраві сімейні фото
Джерело:інстаграм Мадонни
Американська виконавиця Мадонна разом з дітьми та бойфрендом відправилась на природу та влаштувала там пікнік. Члени родини танцювали, смажили рибу та розважались на повну.
Успішна американська виконавиця Мадонна вміє відпочивати та відриватися по-справжньому. Днями вона влаштувала вечірку на природі, де провела час разом з дітьми та коханим бойфрендом Ахламаліком Вільямсом.
До слова Мадонна позувала в обіймах бойфренда: образ у сукні з декольте
Мадонна на відпочинку з дітьми та коханим
Знаменитість поїхала на природу у металевому трейлері. Там Мадонна разом з Ахламаліком, сином Девідом та близнятами смажила рибу на вогні, готувала хот-доги, насолоджувалася напоями. Сім'я весело проводила час, граючи в шахи, танцюючи та роблячи яскраві сімейні знімки. "Сімейне барбекю", – написала артистка в інстаграмі.
Для вечірки члени родини одягнулися стильно та трендово. Мадонна позувала перед камерою у джинсових мінішортах зі стразами, одягнених на колготи в дрібну клітку, та блідо-рожевій обтислій кофтинці. Коли почало вечоріти, співачка накинула безрукавку з пухом кольору фуксії.
Ефектний образ артистка доповнила бежевим капелюхом, білими туфлями на підборах і з гострим носком, підвіскою на шиї, масивними браслетами на руці та каблучками. Вона вклала волосся хвильками та зробила макіяж зі стрілками й рожевою помадою.
Не менш вражаюче виглядав син зірки Девід, який планує стати моделлю. Він приміряв рожеві штани, сорочку з принтом у тон та довершив аутфіт намистом і ланцюжком.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Прихильники Мадонни захоплюються її відпочинком з сім'єю, адже у 62 роки зірка насолоджується життям на повну.
- "Це мій кумир";
- "Королева";
- "Як тобі вдається мати такий чудовий вигляд?";
- "Просто приголомшливо";
- "Друга фотографія повинна бути обкладинкою вашого наступного альбому. Чудові кадри!";
- "Чарівні".