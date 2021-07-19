Знаменита виконавиця Мадонна поділилась з шанувальниками черговою серією ефектних фото. Вона знялась у стильній фотосесії в стилі епохи Відродження.

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Нові фото Мадонни

Автором знімків став відомий фешн-фотограф Мерт Алас. Співачка позувала перед камерою у розкішній різнобарвній сукні з принтом та чорними смужками. Відверте декольте підкреслювало пишні груди зірки, а обтислий фасон – бездоганну фігуру.

Мадонна доповнила образ масивним золотистим кольє, кількома браслетами та каблучками. У руках вона тримала пляшку джину. Артистка розпустила та вирівняла біляве волосся, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі тонкими стрілками та нафарбувала губи помадою винного кольору.



Мадонна / Фото з інстаграму Мадонни

На одному з фото Мадонна позувала зі своїм бойфрендом Ахламаліком Вільямсом. Разом з ним вона нещодавно відправилась у подорож. Хлопець позував у чорній кофтині та з золотими ланцюжками на шиї. Закохані заплющили очі – схоже, в обіймах один одного вони почуваються безпечно.



Мадонна з бойфрендом / Фото з інстаграму Мадонни

Шанувальники засипали закохану пару компліментами у коментарях під дописом: