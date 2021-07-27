Успешная американская исполнительница Мадонна умеет отдыхать и отрываться по-настоящему. На днях она устроила вечеринку на природе, где провела время вместе с детьми и любимым бойфрендом Ахламаликом Уильямсом.

К слову Мадонна позировала в объятиях бойфренда: образ в платье с декольте

Мадонна на отдыхе с детьми и любимым

Знаменитость поехала на природу в металлическом трейлере. Там Мадонна вместе с Ахламаликом, сыном Дэвидом и Близнецами жарила рыбу на огне, готовила хот-доги, наслаждалась напитками. Семья весело проводила время, играя в шахматы, танцуя и делая яркие семейные снимки. "Семейное барбекю", – написала артистка в инстаграме.

Для вечеринки члены семьи оделись стильно и трендово. Мадонна позировала перед камерой в джинсовых минишортах со стразами, одетых на колготы в мелкую клетку, и бледно-розовой обтягивающей кофточке. Когда начало темнеть, певица накинула безрукавку с пухом цвета фуксии.

Эффектный образ артистка дополнила бежевой шляпой, белыми туфлями на каблуке и с острым носком, подвеской на шее, массивными браслетами на руке и кольцами. Она уложила волосы волнами и сделала макияж со стрелками и розовой помадой.

Не менее впечатляюще выглядел сын звезды Дэвид, планирующий стать моделью. Он примерил розовые брюки, рубашку с принтом в тон и довершил аутфит бусами и цепочкой.

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Поклонники Мадонны в восторге от ее отдыха с семьей, ведь в 62 года звезда наслаждается жизнью на полную.