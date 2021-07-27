Успішна американська виконавиця Мадонна вміє відпочивати та відриватися по-справжньому. Днями вона влаштувала вечірку на природі, де провела час разом з дітьми та коханим бойфрендом Ахламаліком Вільямсом.

До слова Мадонна позувала в обіймах бойфренда: образ у сукні з декольте

Мадонна на відпочинку з дітьми та коханим

Знаменитість поїхала на природу у металевому трейлері. Там Мадонна разом з Ахламаліком, сином Девідом та близнятами смажила рибу на вогні, готувала хот-доги, насолоджувалася напоями. Сім'я весело проводила час, граючи в шахи, танцюючи та роблячи яскраві сімейні знімки. "Сімейне барбекю", – написала артистка в інстаграмі.

Для вечірки члени родини одягнулися стильно та трендово. Мадонна позувала перед камерою у джинсових мінішортах зі стразами, одягнених на колготи в дрібну клітку, та блідо-рожевій обтислій кофтинці. Коли почало вечоріти, співачка накинула безрукавку з пухом кольору фуксії.

Ефектний образ артистка доповнила бежевим капелюхом, білими туфлями на підборах і з гострим носком, підвіскою на шиї, масивними браслетами на руці та каблучками. Вона вклала волосся хвильками та зробила макіяж зі стрілками й рожевою помадою.

Не менш вражаюче виглядав син зірки Девід, який планує стати моделлю. Він приміряв рожеві штани, сорочку з принтом у тон та довершив аутфіт намистом і ланцюжком.

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Прихильники Мадонни захоплюються її відпочинком з сім'єю, адже у 62 роки зірка насолоджується життям на повну.