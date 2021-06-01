Старша донька Мадонни, 24-річна Лурдес Леон вже підкорює вершини модельної індустрії, адже знімається для глянцю та бере участь у показах. Тепер модою захопився син знаменитості Девід. Його співачка всиновила у 2006 році, а батьком дитини став Гай Річі.

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Син Мадонни влаштував дефіле

В інстаграмі артистка опублікувала домашнє відео з сином Девідом. Він дефілює в білій сукні з принтом від бренду Mae Couture. Свій стильний образ хлопець доповнив окулярами з прямокутною оправою.

Також зірка додала до ролика кілька кадрів, де Девід позує перед камерою, як справжня модель. "Впевненість – це все", – підписала відео Мадонна.

Реакція мережі

У коментарях під дописом захоплюються дефіле молодшого сина Мадонни. Відео набрало понад мільйон переглядів за кілька днів:

"Я його обожнюю";

"Найкраща ходьба";

"Девід просто чудовий";

"Він справді зробив це".

Та зазначимо, що багато хто негативно відреагував на ролик знаменитості: