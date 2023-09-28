Знаменита виконавиця Мадонна 18 років тому всиновила малюка Девіда Банду. Нещодавно він відсвяткував день народження – зіркова мати влаштувала для сина ефектну гулянку.

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Мадонна влаштувала вечірку для сина

Син співачки запросив на свято своїх сестер, друзів та подруг. Девід одягнув білосніжний костюм з чорними деталями. Його мати обрала корсет, подовжений жакет з брошками, сітчасті колготи та сріблясті блискучі чоботи.

Схоже, що Мадонна вирішила організувати недитяче святкування, адже на вечірці було видно напівоголених дівчат у відвертих вбраннях, з якими танцювала сама знаменитість.

Мадонна влаштувала вечірку для сина: відео

"З 18-річчям, Девіде Банда! Племінне ім'я – Сензангахона. Нащадок племені Нгоні! Неможливо повірити, що минуло майже 18 років відтоді, як ми познайомилися з тобою в Мчинджи в дитячому будинку "Дім надії"! Твоє ім'я означає "Говори правду". Кращого імені для художника годі й придумати! Ти ростеш справді видатною людиною! Ми всі так пишаємося тобою! Ти сяєш, як найяскравіша зоря", – звернулась Мадонна до свого сина.

Американська співачка Мадонна виховує 6 дітей: серед них двоє біологічних – найстарша Лурдес Леон від американського фітнес-тренера Карлоса Леона і Рокко Річі від режисера Гая Річі, а також четверо названих – Девід Банда, Мерсі Джеймс, Стелла й Естер. До слова, цього року 11-річні двійнята Стелла й Естер завершили навчання.