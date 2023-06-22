Відома американська співачка Мадонна рідко показує знімки дітей у соціальних мережах. Та з нагоди свята вона поділилася милим знімком доньок.
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Мадонна показала доньок
Мадонна опублікувала в інстаграм-сторіз світлину з доньками-двійнятами Стеллою та Естер. 11-річні дівчата закінчили навчання та показалися у фіолетових випускних мантіях.
Дві королеви! Вітаю з випуском!
– привітала співачка доньок.
Доньки Мадонни / Фото з інстаграм-сторіз
Стелла та Естер – прийомні доньки Мадонни. Артистка вдочерила дівчат, коли їм було по 5 років. Їхня мати померла через тиждень після пологів, а бабуся не мала змоги утримувати.
Додамо, нещодавно американський співак Марк Ентоні став батьком усьоме. В нього народилась дитина від дружини Наді Феррейри. Для моделі це первісток, тоді як Ентоні виховує ще шістьох дітей від попередніх шлюбів і стосунків.