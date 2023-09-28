Знаменитая исполнительница Мадонна 18 лет назад усыновила малыша Дэвида Банду. Недавно он отпраздновал день рождения – звездная мать устроила для сына эффектное гулянье.

Смотрите также Ничего не скрывает: дочь Мадонны показала новый очень откровенный образ.

Мадонна устроила вечеринку для сына

Сын певицы пригласил на праздник своих сестер, друзей и подруг. Дэвид надел белый костюм с черными деталями. Его мать выбрала корсет, удлиненный жакет с брошами, сетчатые колготки и серебристые блестящие сапоги.

Похоже, что Мадонна решила организовать недетское празднование, ведь на вечеринке были видны полуобнаженные девушки в откровенных нарядах, с которыми танцевала сама знаменитость.

Мадонна устроила вечеринку для сына: видео

"С 18-летием, Дэвид Банда! Племенное имя – Сензангахона. Потомок племени Нгони! Невозможно поверить, что прошло почти 18 лет с тех пор, как мы познакомились с тобой в Мчиндже в детском доме "Дом надежды"! "Говори правду". Лучшего имени для художника и придумать! Ты растешь действительно выдающимся человеком! Мы все так гордимся тобой! Ты сияешь, как самая яркая звезда", – обратилась Мадонна к своему сыну.

Американская певица Мадонна воспитывает 6 детей: среди них двое биологических – старейшая Лурдес Леон от американского фитнес-тренера Карлоса Леона и Рокко Ричи от режиссера Гая Ричи, а также четверо усыновленных – Дэвид Банда, Мерси Джеймс, Стелла и Эстер. К слову, в этом году 11-летние близнецы Стелла и Эстер завершили обучение.