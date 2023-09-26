Співачка зробила колаж, де вставила світлину, коли хлопець був ще маленьким та його нове фото. У такий спосіб Мадонна привітала Девіда зі святом.

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Мадонна показала свого названого сина Девіда

На першому кадрі малюк сидить у синій футболці та грається з іграшкою, тоді як друга світлина була зроблена в автомобілі. Девід позував зі стильною зачіскою, в окулярах та в джинсовій куртці. До того ж він доповнив свій образ прикрасами.

З 18-м днем народження, королю Девіде,

– зазначила під фото знаменитість.



Мадонна показала названого сина Девіда / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Мадонни: головне

Лурдес Лорен є найстаршою донькою виконавиці. Вона з'явилась на світ 14 жовтня 1996 року у шлюбі співачки з Карлосом Леоне. Дівчина стала моделлю та актрисою.

У наступному шлюбі з британським режисером Гаєм Річем Мадонна народила сина, якого зіркові батьки назвали Рокко. 11 серпня 2023 року йому виповнилось 23 роки. Хлопець, як і мама, цікавиться музикою та активно займається спортом.

Крім того, зірка всиновила 4 дітей – хлопчика Девіда Банду, дівчинку Чифундо Мерсі та близнючок Стеллу і Естер.