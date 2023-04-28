Мадонна випустила провокаційний кліп про війну, який був заборонений 20 років

Співачка Мадонна шокувала прем’єрою кліпу на свою стару пісню American Life. Зірка випустила відеокліп про війну, який був під забороною майже 20 років.

Артистка опублікувала повну версію скандального кліпу. Раніше Мадонна з'явилася на обкладинці італійського журналу в образі Діви Марії та Ісуса Христа.

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Нагадаємо, що прем'єра пісні American Life відбулася ще 2003 року, але тоді кліп заборонили для показу через жорсткий зміст. Адже у своїй роботі Мадонна показала увесь жах американського вторгнення до Іраку тих часів.

У кліпі співачка спочатку показала подіум з моделями, одягнутими у костюми з армійською тематикою. Але потім на сцені з'являються поранені солдати, перелякані діти у мусульманському вбранні та жертви війни.

Згодом у кліпі з'являються військові без кінцівок. Відео поєднується з реальними моторошними кадрами війни в Іраку.

В цей час так "глядачі" подіуму, заможні модники та селебриті, продовжують фотографувати подіум та сміятися. Згодом на сцені з'являється Мадонна на броньованому авто та кидає гранату у глядацький зал.

Дивіться кліп Мадонни на пісню American Life: відео 18+