Артистка опублікувала повну версію скандального кліпу. Раніше Мадонна з'явилася на обкладинці італійського журналу в образі Діви Марії та Ісуса Христа.

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Нагадаємо, що прем'єра пісні American Life відбулася ще 2003 року, але тоді кліп заборонили для показу через жорсткий зміст. Адже у своїй роботі Мадонна показала увесь жах американського вторгнення до Іраку тих часів.

У кліпі співачка спочатку показала подіум з моделями, одягнутими у костюми з армійською тематикою. Але потім на сцені з'являються поранені солдати, перелякані діти у мусульманському вбранні та жертви війни.

Згодом у кліпі з'являються військові без кінцівок. Відео поєднується з реальними моторошними кадрами війни в Іраку.

В цей час так "глядачі" подіуму, заможні модники та селебриті, продовжують фотографувати подіум та сміятися. Згодом на сцені з'являється Мадонна на броньованому авто та кидає гранату у глядацький зал.

Дивіться кліп Мадонни на пісню American Life: відео 18+