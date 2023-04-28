Артистка опубликовала полную версию скандального клипа. Ранее Мадонна появилась на обложке итальянского журнала в образе Девы Марии и Иисуса Христа.

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Напомним, что премьера песни American Life состоялась еще в 2003 году, но тогда клип запретили для показа из-за жесткого содержания. Ведь в своей работе Мадонна показала весь ужас американского вторжения в Ирак того времени.

В клипе певица поначалу показала подиум с моделями, одетыми в костюмы с армейской тематикой. Но потом на сцене появляются раненые солдаты, испуганные дети в мусульманских одеждах и жертвы войны.

Впоследствии в клипе появляются военные без конечностей. Видео сочетается с реальными жуткими кадрами войны в Ираке.

В это время так "зрители" подиума, состоятельные модники и селебриты продолжают фотографировать подиум и смеяться. Затем на сцене появляется Мадонна на бронированном авто и бросает гранату в зрительный зал.

Смотрите клип Мадонны на песню American Life: видео 18+