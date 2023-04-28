Тіна Кароль прокоментувала, як так вийшло, що росіяни були у знімальній команді. Сам кліп на нову пісню Honey & Мед Тіни Кароль можна подивитися тут.

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У соцмережах обговорили новий кліп артистки, який спровокував скандал. З'ясувалося, що серед знімальної групи у кліпі Тіна Кароль було щонайменше троє росіян.



У зйомках кліпу Кароль брали участь росіяни / Фото з телеграму "Культурна прачечна"

Як Тіна Кароль пояснила ситуацію

У Telegram-каналі зірки з'явилося відеозвернення, у якому артистка пояснила, чому росіяни мають відношення до зйомок її кліпу.

За її словами, кліп вона замовляла в українського режисера Генрі Ліпатова, у якого є своя компанія Beverly.films в Америці. Тіна Кароль зізнається – не знала про те, що в цій компанії працюють росіяни.

Над кліпом працює команда, до якої у мене залученості взагалі немає. Всіх цих людей я не знаю і з ними не дотична. Дякую всім, хто показав мені сьогодні, що люди у цій компанії виявилися чи з російським громадянством, чи як… зараз я розбиратимуся. Мені так само неприємно,

– сказала Кароль.

Співачка наголосила, що вона на культурному фронті перебуває від 2014 року і "жодної зради немає". Окрім того Кароль пообіцяла, що невдовзі з'явиться вибачення від режисера Генрі Ліпатова.

До слова, зараз Тіна Кароль готується вдруге вийти на сцену Євробачення-2023. Артистка працює як над номером та новим вбранням. Дизайнер Іван Фролов вже показав можливий варіант: це червоне вбрання, натхненне її сукнею з конкурсу у 2006 році.