Мадонна пожартувала про закиди хейтерів та показала обличчя "після операції"

Американська співачка Мадонна показала нове фото після критики її обличчя на Греммі-2023. Вона написала, що нібито зробила операцію.

Після Греммі-2023 на Мадонну накотилась хвиля критики через її зовнішній вигляд. Це зачепило співачку, тому вона знову згадала про це днями.

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Мадонна пожартувала про зовнішність

Виконавиця опублікувала фото, де позує на стільці у рваних джинсах і чорній куртці. У підписі до кадру Мадонна начебто зізналась, що зробила пластичну операцію, після якої у неї вже спав набряк.

Подивіться, яка я мила тепер, коли набряк після операції спав. Лол,

– написала артистка.

Та фани вважають, що зірка просто пожартувала й підколола хейтерів, які раніше розкритикували її через зовнішність.



Мадонна / Фото з твітера Мадонни