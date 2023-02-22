После Грэмми-2023 на Мадонну накатилась волна критики из-за ее внешнего вида. Это задело певицу, поэтому она снова вспомнила об этом на днях.
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Мадонна пошутила о внешности
Исполнительница опубликовала фото, где позирует на стуле в рваных джинсах и черной куртке. В подписи к кадру Мадонна вроде бы призналась, что сделала пластическую операцию, после которой у нее уже спал отек.
Посмотрите, какая я милая теперь, когда отек после операции спал. Лол,
– написала артистка.
Но фаны считают, что звезда просто пошутила и подколола хейтеров, которые раньше раскритиковали ее из-за внешности.
Мадонна / Фото с твиттера Мадонны
- Напомним, после Грэмми-2023 сетью разлетелись фото лица Мадонны. Пользователи и пресса отмечались не всегда толерантными комментариями о ее внешнем виде, сравнивали с персонажем из фильмов ужасов и критиковали из-за пластических операций и изменений во внешности, которые многим показались неудачными.
- Мадонна эмоционально ответила на критику пользователей и комментарии от печати. Она обвинила фанатов в эйджизме и мизогинии, а также подчеркнула, что не будет извиняться за внешний вид.
- Также Мадонна объяснила, что кадры из Грэмми искаженно показали ее лицо, потому что фотограф использовал камеру с длинным объективом.