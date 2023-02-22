После Грэмми-2023 на Мадонну накатилась волна критики из-за ее внешнего вида. Это задело певицу, поэтому она снова вспомнила об этом на днях.

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Мадонна пошутила о внешности

Исполнительница опубликовала фото, где позирует на стуле в рваных джинсах и черной куртке. В подписи к кадру Мадонна вроде бы призналась, что сделала пластическую операцию, после которой у нее уже спал отек.

Посмотрите, какая я милая теперь, когда отек после операции спал. Лол,

– написала артистка.

Но фаны считают, что звезда просто пошутила и подколола хейтеров, которые раньше раскритиковали ее из-за внешности.



Мадонна / Фото с твиттера Мадонны