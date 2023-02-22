Після Греммі-2023 на Мадонну накотилась хвиля критики через її зовнішній вигляд. Це зачепило співачку, тому вона знову згадала про це днями.
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Мадонна пожартувала про зовнішність
Виконавиця опублікувала фото, де позує на стільці у рваних джинсах і чорній куртці. У підписі до кадру Мадонна начебто зізналась, що зробила пластичну операцію, після якої у неї вже спав набряк.
Подивіться, яка я мила тепер, коли набряк після операції спав. Лол,
– написала артистка.
Та фани вважають, що зірка просто пожартувала й підколола хейтерів, які раніше розкритикували її через зовнішність.
Мадонна / Фото з твітера Мадонни
- Нагадаємо, після Греммі-2023 мережею розлетілися фото обличчя Мадонни. Користувачі та преса відзначались не завжди толерантними коментарями про її зовнішній вигляд, порівнювали з персонажем з фільмів жахів та критикували через пластичні операції й зміни у зовнішності, які багатьом здались невдалими.
- Мадонна емоційно відповіла на критику користувачів та коментарі від преси. Вона звинуватила фанів в ейджизмі та мізогінією, а також підкреслила, що не проситиме вибачення за зовнішній вигляд.
- Також Мадонна пояснила, що кадри з Греммі спотворено показали її обличчя, бо фотограф використовував камеру з довгим об'єктивом.