Мадонна позувала в обіймах бойфренда: образ у сукні з декольте
Джерело:інстаграм Мадонни
Відома американська виконавиця Мадонна знялась у розкішній фотосесії. На одному з кадрів вона чуттєво позувала разом з бойфрендом.
Знаменита виконавиця Мадонна поділилась з шанувальниками черговою серією ефектних фото. Вона знялась у стильній фотосесії в стилі епохи Відродження.
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Нові фото Мадонни
Автором знімків став відомий фешн-фотограф Мерт Алас. Співачка позувала перед камерою у розкішній різнобарвній сукні з принтом та чорними смужками. Відверте декольте підкреслювало пишні груди зірки, а обтислий фасон – бездоганну фігуру.
Мадонна доповнила образ масивним золотистим кольє, кількома браслетами та каблучками. У руках вона тримала пляшку джину. Артистка розпустила та вирівняла біляве волосся, а на обличчі зробила макіяж. Вона підкреслила очі тонкими стрілками та нафарбувала губи помадою винного кольору.
Мадонна / Фото з інстаграму Мадонни
На одному з фото Мадонна позувала зі своїм бойфрендом Ахламаліком Вільямсом. Разом з ним вона нещодавно відправилась у подорож. Хлопець позував у чорній кофтині та з золотими ланцюжками на шиї. Закохані заплющили очі – схоже, в обіймах один одного вони почуваються безпечно.
Мадонна з бойфрендом / Фото з інстаграму Мадонни
Шанувальники засипали закохану пару компліментами у коментарях під дописом:
- "Ти наша королева";
- "Чарівні";
- "Сексуально";
- "Королева в саду";
- "Прекрасні".