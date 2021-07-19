Знаменитая исполнительница Мадонна поделилась с поклонниками очередной серией эффектных фото. Она снялась в стильной фотосессии в стиле эпохи Возрождения.

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Новые фото Мадонны

Автором снимков стал известный фэшн-фотограф Мерт Алас. Певица позировала перед камерой в роскошном разноцветном платье с принтом и черными полосками. Откровенное декольте подчеркивало пышную грудь звезды, а облегающий фасон – безупречную фигуру.

Мадонна дополнила образ массивным золотистым колье, несколькими браслетами и кольцами. В руках она держала бутылку джина. Артистка распустила и выровняла белокурые волосы, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза тонкими стрелками и накрасила губы помадой винного цвета.



Мадонна / Фото из инстаграма Мадонны

На одном из фото Мадонна позировала со своим бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Вместе с ним она недавно отправилась в путешествие. Парень позировал в черной кофточке и с золотыми цепочками на шее. Влюбленные закрыли глаза – похоже, в объятиях друг друга они чувствуют себя безопасно.



Мадонна с бойфрендом / Фото из инстаграма Мадонны

Поклонники засыпали влюбленную пару комплиментами в комментариях под сообщением: