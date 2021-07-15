Літо – найкращий період для подорожей та відпочинку. Відома американська співачка Мадонна, як й інші знаменитості, вирішила відправитися в подорож.

До слова Кортні Кардашян спровокувала чутки про таємне весілля з бойфрендом

Папараці підловили виконавицю в аеропорту Нью-Йорка разом з бойфрендом, Ахламаліком Вільямсом. Пара прикривала обличчя масками та сонцезахисними окулярами. Згодом до закоханих приєдналися діти Мадонни – Мерсі та Девід.

Образ Мадонни

Зірка обрала для перельоту зручний та трендовий одяг. Вона постала у темних колготах та чорному спортивному костюмі з яскравим принтом, що складався з шортів та худі. Зверху Мадонна одягнула тренч у тон.

Артистка поєднала вбрання з темними черевиками на невисоких підборах з лимонною шнурівкою. Стильний аутфіт доповнило масивне золотисте кольє на шиї та сонцезахисні окуляри. Волосся вона заплела у дві коси, прикрасивши зачіску шпильками.

Зазначимо, взимку Мадонна подорожувала Східною Африкою з коханим та дітьми. Тоді вона відвідала Кенію, Малаві та плем'я самбуру. Кожна зустріч знаменитості з місцевими супроводжувалась особливими танцями, спілкуванням та розповіддю захопливих історій.