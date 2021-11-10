Любителька Путіна Наталія Орейро отримала омріяний російський паспорт

У жовтні Наталії Орейро надали російське громадянство, про яке вона просила ще два роки тому. Любителька Путіна не стала летіти за паспортом у Москву, а отримала його в посольстві в Буенос-Айресі. Зірка серіалу "Дикий янгол" не втомлювалася дякувати за таку "честь".

У посольстві Росії в Буенос-Айресі все було офіційно. 44-річна Наталія Орейро прибралась у святковий білий костюм і зробила укладку, як на червону доріжку. Щоправда, новий паспорт акторка отримала не з рук господаря Кремля Путіна, якого благала про громадянство, а від посла Росії в Аргентині.

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Зірка популярного в 90-х серіалу "Дикий ангел" зачитала присягу спочатку російською, а потім іспанською мовами. Разом з паспортом Орейро вручили конституцію. У цей момент вона розпливлася в усмішці.

Однак акторка не могла не віддячити Путіну публічно й додала, що любить всіх у Росії.

Дуже дякую! Я вас усіх дуже люблю в Росії, я дуже рада,

– заявила Наталія Орейро.

Чому Наталія Орейро отримала російський паспорт