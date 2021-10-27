Уругвайська актриса та співачка Наталія Орейро не може натішитися російському громадянству. Вона не стала бити поклони лише господарю Кремля Володимиру Путіну, а звернулась до усіх фанів.

Не пропустіть Любителька Путіна Наталія Орейро отримала російське громадянство

Зірка серіалів "Дикий ангел" та "Багаті і знамениті" пообіцяла, що тепер буде любити Росію більше, ніж останні 20 років.

Дорогі друзі! Я хочу подякувати Росії та всім її громадянам за величезну честь, надану мені цим визнанням. Наші стосунки засновані на більш ніж двадцятирічному коханні, і я відчуваю, що цей зв'язок стане ще міцнішим. Я вас люблю,

– заявила Наталія Орейро.

У відеозверненні латиноамериканська зірка не стала дякувати Росії від імені свого 9-річного сина Мерліна, якому також присвоїли громадянство.

Зазначимо, навіть до отримання громадянства акторка дублювали підписи до дописів російською мовою. Судячи з далеко неідеальної вимови на останньому відео, з цим Наталі Орейро допомагали російськомовні асистенти.

Варто нагадати, що популярність Наталії Орейро принесла головна роль в телесеріалі "Дикий ангел", який вийшов на екрани 1998 року. Тоді й розпочався її "міцний зв'язок" з Росією: