Уругвайська актриса та співачка Наталія Орейро не може натішитися російському громадянству. Вона не стала бити поклони лише господарю Кремля Володимиру Путіну, а звернулась до усіх фанів.
Не пропустіть Любителька Путіна Наталія Орейро отримала російське громадянство
Зірка серіалів "Дикий ангел" та "Багаті і знамениті" пообіцяла, що тепер буде любити Росію більше, ніж останні 20 років.
Дорогі друзі! Я хочу подякувати Росії та всім її громадянам за величезну честь, надану мені цим визнанням. Наші стосунки засновані на більш ніж двадцятирічному коханні, і я відчуваю, що цей зв'язок стане ще міцнішим. Я вас люблю,
– заявила Наталія Орейро.
У відеозверненні латиноамериканська зірка не стала дякувати Росії від імені свого 9-річного сина Мерліна, якому також присвоїли громадянство.
Варто нагадати, що популярність Наталії Орейро принесла головна роль в телесеріалі "Дикий ангел", який вийшов на екрани 1998 року. Тоді й розпочався її "міцний зв'язок" з Росією:
- три роки тому вона випустила пісню United by Iove, яким зізналась у любові до Росії. Вона одягла кокошник і заспівала, що її мрія – поїхати до РФ;
- в ефірі розважального шоу "Вечірній Ургант" вона зажадала в Путіна паспорт Росії, бо нібито "немає більшого росіянина, ніж вона";
- у червні 2020 року її документи на російське громадянство вже були в посольстві.