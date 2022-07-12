Ще на початку березня український мультиартист Монатік написав вірш про війну в Україні, й потім поклав його на музику. Тепер же він випустив анімований кліп.

Дивіться також Боляче, – Wellboy вперше висловився про скандального експродюсера Бардаша

Монатік випустив анімований кліп

Про створення ролика розповів режисер Дмитро Нечепуренко. Цього разу у кліпі немає самого Монатіка, але є лиш символічні форми з глибоким стилем.

Зараз найболючіше місце кожного українця це – серце. Тому перший образ, який відповідає емоційній кулі, в якій ми існуємо під час війни – саме серце. Його шматують як зовні фізично, так і зсередини – емоційно та фізично водночас,

– розповів режисер.

"Прочувши пісню вже складно було відмовитися від символів. Вони не настільки промовисті, як документальне або просто "живе" відео, але символами краще охопити весь спектр почуттів. Любов, дружба, самовідданість, життя, смерть та війна – без пафосу та фальші, про це хочеться і треба говорити".

Дмитро Нечепуренко розповів, що кліп робився під час війни, посеред повітряних тривог – це й було складністю. Адже серед таких умов немає часу робити досконалі роботи. Тому він обрав стиль, якому потрібно було менше ресурсів. Режисер сподівається, що зміг передати основний меседж – "жагу до життя попри все і велике бажання українців перемогти зло та бути вільними".

Монатік – From U to z: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Монатік випустив альбом "ART Оборона". У платівці цього разу лише 2 російськомовні пісні. В альбом який увійшло 9 пісень – серед них і трек From U to z. Окрім нього, це ще такі композиції: