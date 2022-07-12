Сергей Михалок и группа "Ляпис Трубецкой" перевыпустили песню "Воины света" с переменами. Теперь культовый трек вышел на украинском языке.

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"Ляпис Трубецкой" перевели "Воинов света"

Коллектив сообщил, что перевод слов на украинский язык осуществил поэт и писатель Сергей Жадан. Также в песне немного изменилась аранжировка.

"Ляпис Трубецкой" выпустил и клип на "Воином света". В нем снялся Сергей Михалок вместе с семьей. Само видео снимали в Таллине.

Добавим, Сергей Михалок вместе ездит по Европе и собирает средства на благотворительных концертах. В начале марта он жестко обращался к белорусам. Музыкант отмечал, что они не смогли защитить страну, если разрешили властям пускать ракеты и танки с их территорий.

История песни "Воины света"