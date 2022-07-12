Сергей Михалок и группа "Ляпис Трубецкой" перевыпустили песню "Воины света" с переменами. Теперь культовый трек вышел на украинском языке.
К слову Любовь, жизнь, смерть и война: Монатик выпустил красочный анимированный клип на песню From U to z
"Ляпис Трубецкой" перевели "Воинов света"
Коллектив сообщил, что перевод слов на украинский язык осуществил поэт и писатель Сергей Жадан. Также в песне немного изменилась аранжировка.
"Ляпис Трубецкой" выпустил и клип на "Воином света". В нем снялся Сергей Михалок вместе с семьей. Само видео снимали в Таллине.
История песни "Воины света"
- Трек на русском языке входит в альбом "Матрешка", вышедший в 2014 году. На эту песню создали сразу два клипа. Первый был неофициальным – в нем показали кадры из Революции Достоинства. Так композиция стала неофициальным гимном Евромайдана.
- Через несколько дней Ляпис Трубецкой выпустили уже официальный клип.