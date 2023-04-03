Льоші Дурнєву 36 років, і він затятий холостяк. Фани знають лише про одну його дівчину – Катю, з якою той зустрічався 2014 року. Зараз же ведучий закохується хіба на тиждень. Річ у тому, що серйозні стосунки здаються йому сумними й нецікавими.

Читайте також Володимир Остапчук назвав "помилкою" два свої шлюби й зізнався, як обзивають його ексдружини

Чому Дурнєв ні з ким не зустрічається

У мене немає тривалих стосунків, у мене дуже великий досвід спілкування з жінками в цілому. Мені здається, це просто невесело. Я хочу, щоб було весело, класно, цікаво,

– зізнався Олексій Дурнєв.

Серйозні стосунки його хоч і не цікавлять, але про дітей він замислюється.

"Я хочу своїх дітей. Я просто не знаю, як за два тижні встигнути їх зробити. Я хочу насправді. Якщо хтось мене бачить, хто хоче зі мною дітей, напишіть в дірект, будь ласка", – пожартував ютубер.