Життя герцогів Кембриджських та їхніх дітей скоро кардинально зміниться. Кейт Міддлтон і принц Вільям планують переїхати з Кенсінгтонського палацу.

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Зміни в житті Кейт і Вільяма

Королівська сім'я планує покинути Лондон та переїхати в котедж Аделаїда, що у Віндзорі, графство Беркшир. Кейт Міддлтон і принц Вільям хотіли зробити це ще з минулого року, але вже до кінця серпня вони хочуть остаточно змінити помешкання.

Через переїзд дітям доведеться змінити школу. Тож принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї навчатимуться у школі Ламбрук, яка коштує 21 тисячу фунтів стерлінгів за рік. Навчальний заклад призначений для дітей від 3 – 13 років.

Як зазначають у ЗМІ, причиною таких змін в житті монаршої родини є те, що вони страждають через публічність і почуваються як риби в акваріумі. Тож зіркові батьки вирішили дати більше свободи дітям. До того ж котедж набагато ближче до резиденції Єлизавети II та до дому Майкла і Керол Міддлтон.

Вони хотіли дати Джорджу, Шарлотті та Луї трохи більше свободи, ніж вони мають через життя в центрі Лондона. Багато в чому рішення про переїзд продиктоване турботою про дітей,

– пишуть у виданнях.

Що буде з Кенсингтонським палацом

20-кімнатний дім у Кенсингтонському замку залишиться власністю герцогів і їхньою офіційною резиденцією. Інколи вони туди приїжджатимуть, також у палаці будуть офіси співробітників.

На відпочинок родина продовжить їздити в особняк в Анмер-голл у Норфолку.

Зауважимо, Кейт Міддлтон та принц Вільям, за інформацією журналістів, володіють ще одним будинком. Це дім на території маєтку Балморал, який королівському нащадку подарувала прабабуся.