Жизнь герцогов Кембриджских и их детей скоро кардинально изменится. Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переехать из Кенсингтонского дворца.

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Изменения в жизни Кейт и Уильяма

Королевская семья планирует покинуть Лондон и переехать в коттедж Аделаида в Виндзоре, графство Беркшир. Кейт Миддлтон и принц Уильям хотели сделать это еще с прошлого года, но уже к концу августа они хотят окончательно сменить жилье.

Из-за переезда детям придется сменить школу. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи будут учиться в школе Ламбрук, которая стоит 21 тысячу фунтов стерлингов в год. Учебное заведение предназначено для детей от 3 – 13 лет.

Как отмечают в СМИ, причиной таких изменений в жизни монаршей семьи является то, что они страдают публичностью и чувствуют себя как рыбы в аквариуме. Так что звездные родители решили дать больше свободы детям. К тому же коттедж гораздо ближе к резиденции Елизаветы II и к дому Майкла и Кэрол Миддлтон.

Они хотели дать Джорджу, Шарлотте и Луи чуть больше свободы, чем у них из-за жизни в центре Лондона. Во многом решение о переезде продиктовано заботой о детях,

– пишут в изданиях.

Что будет с Кенсингтонским дворцом

20-комнатный дом в Кенсингтонском замке останется собственностью герцогов и их официальной резиденцией. Иногда они будут туда приезжать, также во дворце будут офисы сотрудников.

На отдых семья продолжит ездить в особняк в Анмер-Голл в Норфолке.

Добавим, Кейт Миддлтон и принц Уильям, по информации журналистов, владеют еще одним домом. Это дом на территории имения Балморал, который королевскому отпрыску подарила прабабушка.