Принц Гаррі та Меган Маркл разом з дітьми приїжджали на святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. Однак тоді зустрічі з королівськими родичами були короткими. За офіційними даними, брати Гаррі та Вільям не розмовляли з минулого літа, коли відкривали пам’ятник принцесі Діані на території Кенсінгтонського замку.

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Чому Гаррі та Меган прилетять у Велику Британію

5 вересня подружжя має бути на Всесвітньому саміті One Young World Summit. Туди з'їдуться молоді лідери з понад 190 країн світу, а Меган Маркл виступатиме з промовою на церемонії відкриття.

6 вересня Гаррі та Меган вирушать до Дюсельдорфа, де відвідають захід, присвячений Іграм нескорених.

8 вересня Гаррі має виступити з промовою на церемонії вручення нагород WellChild Awards в Лондоні.

Гаррі не зустрінеться з братом

У розкладі подружжя немає зустрічі зі старшим братом Гаррі – принцом Вільямом. І це при тому, що пари мешкатимуть на відстані 800 метрів одна від одної.

Як відомо, герцоги Кембриджські разом з дітьми зовсім скоро переїжджатимуть з Кенсінгтонського палацу до котеджу Аделаїда. Він розташований неподалік від Віндзорського замку. А Гаррі та Меган, скоріше за все, зупиняться у котеджі Фрогмор-хауз, який розташований на території Віндзорського замку. Саме там вони жили до переїзду в США.