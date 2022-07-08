Виконавиця оголосила, що вирушає в тур Європою та Сполученими Штатами Америки. Частина коштів з концертів буде спрямована на допомогу Ірпеню та його жителям.
Зверніть увагу Гроші не пахнуть: гастролерки-зрадниці, які замовчують війну в Україні
Світлана Лобода допомагатиме Ірпеню
З перших днів війни колишня гастролерка засудила війну росії проти України. Через деякий час після окупації рідного Ірпеня Лобода приїхала в місто, поспілкувалася з його мешканцями та на власні очі побачила масштаби руйнувань.
Тепер Світлана вирішила відправитися в тур містами Європи та США, щоб зібрати кошти для рідного міста.
Я хочу, щоб ви знали – частина коштів, зібраних на концертах, буде направлена на відновлення і допомогу жителям мого рідного міста Ірпінь,
– звернулася співачка до прихильників.
Наразі Лобода анонсувала концерти лише у двох містах:
- 12 серпня – Таллінн (Естонія, Mj Club);
- 14 серпня – Рига (Латвія, Wondersala).
Співачка готує нову концертну програму, якою потішить фанатів. Ймовірно, скоро міст у її гастрольному графіку побільшає. Зазначимо, що за час повномасштабної війни в Україні Лобода не анонсувала великі сольні концерти.