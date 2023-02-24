Згадала мову і вишиванку натягнула: Лобода випустила кліп на пісню "По-українськи"

До роковин повномасштабного вторгнення співачка Світлана Лобода, яка до 24 лютого активно гастролювала в Росії, випустила кліп на патріотичну пісню "По-українськи". Проте не всім її шанувальникам сподобався трек, адже артистку продовжує слухати російська молодь.

Лобода присвятила цей трек кожному українцю, котрий бореться за свою свободу. А в кліпі співачка постала на фоні зруйнованих українських міст та показала незламність українського народу.

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Співачка зізнається, що з кожним днем все більше проникається темою стійкості українців.

Я захоплююся сміливістю, непохитністю, жагою до перемоги кожної людини в Україні. В свою чергу, я, як артист, постійно перебуваю у пошуку художніх образів, які б підкреслювали глибинну історію українців, втілювали дух свободи,

– сказала Світлана Лобода.

Артистка додала, що героїня її кліпу – сильна, мужня і навіть вперта, вона обов’язково досягне свого і її не перемогти.

Для співачки та інших учасників відео підібрали костюми з елементами національних українських мотивів, частина яких була запозичена з українських музеїв.

Кліп Світлани Лободи на пісню "По-українськи": дивитися онлайн



Як відреагували шанувальники

Більшість фанів Світлани Лободи підтримали співачку і висловили захоплення новою піснею. Багатьох коментаторів хіт довів до сліз:

"Дякуємо, що не зрадили нас і залишились з Україною і правдою".

"Цей рік буде переможним".

"Ми непереможна нація!!! За нами всі і все. Нас не подолати, Україна понад усе".

"Звучить круто".

Проте під постом артистки з’явилися також коментарі від росіян, які явно незадоволені тим, що Лобода заспівала українською мовою:

"Раніше що не пісня, то хіт. А зараз ці пісні тільки для української аудиторії, вони не чіпляють, вони нецікаві. Співала б нормально, рано чи пізно все закінчиться, і що далі?"

"Україна без допомоги Америки та Європи вже давно впала б!"

"99.9% хітів російською співала, а тепер згадала рідну мову".

"На дикунів скидаються більше".

"Смішно".

"Скотилася".

Додамо, що попередня пісня Лободи теж була українською мовою "Два незнайомця". Проте з нею співачка втрапила у незручне становище, адже написала назву з помилкою. Мовознавець Олександр Аврааменко підколов співачку, після цього зірка виправила її.

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