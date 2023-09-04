Вона зауважила, що не треба довіряти словам і діям громадян країни-агресорки, оскільки, коли заходить мова про війну, яку Росія розв'язала в Україні, вони одразу ж ховають голову в пісок.

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Що Лія Ахеджакова сказала про український прапор

Ще в липні російська акторка виступала на спектаклі. Після цього шанувальники підходили до неї, висловлюючи слова вдячності та даруючи різні подарунки. За словами артистки, так до неї підійшов чоловік, дав їй квіти та синьо-жовтий стяг. Вона ж запевняє, що не одразу зрозуміла, що це був прапор. Вона подумала, що то шарф. Акторка назвала того глядача провокатором.

Анастасія Приходько розкритикувала Лію Ахеджакову

Знаменитість переконана, що нікому з росіян вірити не можна і не існує ніяких "хороших росіян".

Ось, про що я говорила. Нікому з Росії вірити не можна. Для мене немає ніяких "хороших" росіян. І більше не буде. У той момент всі відразу ж ус*раються. То бл*дь шарфик,

– емоційно висловилась співачка.



Анастасія Приходько розкритикувала Лію Ахеджакову / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як інші українські зірки реагують на росіян в інформаційному просторі