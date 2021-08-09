Літала на гелікоптері й підвернула ногу: Лілія Ребрик розповіла, як провела літо

Успішна українська акторка Лілія Ребрик активно проводила літо 2021 року. У новому дописі вона розповіла про найяскравіші моменти теплого сезону.

Відома українська акторка Лілія Ребрик в особистому блозі в інстаграмі часто ділиться яскравими фото та розповідає, як проходять її дні. Цього разу вона поділилась, що встигла зробити влітку.

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Лілія Ребрик розповіла про своє літо

Знаменитість зізналась, що влітку вона переживала як складнощі, так і радісні моменти. Вона яскраво відсвяткувала день народження та насолоджувалась сезоном ягід і різноманітних фруктів.

Ось я, наприклад, цього літа літала над Київщиною на гелікоптері, збирала свій овочево-ягідно-фруктовий урожай, ніжилася у теплій морській піні, підвернула ногу і вже майже одужала, наїлася досхочу полуниці, морозива, а загалом – більше працювала, аніж відпочивала,

– поділилась акторка.

Лілія Ребрик також заінтригувала шанувальників, написавши, що працює над новим проєктом. Його результат можна буде побачити цієї осені. Ймовірно, зірка знімається у фільмі.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Зауважимо, що на цьому артистка не зупинилася. Нещодавно вона відправилась у Болгарію разом з чоловіком, Андрієм Диким. Там подружжя поєднує роботу та відпочинок на морі.

Лілія Ребрик також зазначала, що попри карантинні обмеження у багатьох країнах, їй з коханим довелося зробити тільки ПЛР-тест. Він був негативним, тож зірка без перешкод полетіла в курортне містечко Кітен.