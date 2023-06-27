"Таємницю розкрито": ЗМІ розсекретили стать майбутньої дитини Ліндсі Логан

Голлівудська акторка Ліндсі Логан та її чоловік Бадер Шаммас скоро стануть батьками первістка. Подружжя одружилося минулого року і живе в ОАЕ.

Знаменитість, яка в березні оголосила про вагітність, чекає на хлопчика. Про стать майбутньої дитини акторки повідомила людина з її близького оточення. Також стало відомо, де Ліндсі народжуватиме.

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Де акторка планує народити малюка

З огляду на те, що Ліндсі Логан разом із чоловіком тривалий час живуть в Дубаї, то жінка хоче народжувати там. Окрім цього, рідні акторки також планують приїхати, щоб підтримати жінку перед пологами.

Мати Ліндсей, Діна, буде поряд з нею в Дубаї під час пологів. І деякі з братів і сестер Ліндсі також приїдуть, щоб зустріти свого нового племінника,

– зазначив інсайдер.

Зазначимо, акторка та її коханий поки не прокоментували стать майбутньої дитини.

Знаменитості, які нещодавно стали батьками: