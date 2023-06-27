Знаменитість, яка в березні оголосила про вагітність, чекає на хлопчика. Про стать майбутньої дитини акторки повідомила людина з її близького оточення. Також стало відомо, де Ліндсі народжуватиме.
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Де акторка планує народити малюка
З огляду на те, що Ліндсі Логан разом із чоловіком тривалий час живуть в Дубаї, то жінка хоче народжувати там. Окрім цього, рідні акторки також планують приїхати, щоб підтримати жінку перед пологами.
Мати Ліндсей, Діна, буде поряд з нею в Дубаї під час пологів. І деякі з братів і сестер Ліндсі також приїдуть, щоб зустріти свого нового племінника,
– зазначив інсайдер.
Зазначимо, акторка та її коханий поки не прокоментували стать майбутньої дитини.
Знаменитості, які нещодавно стали батьками:
- Український письменник Андрій Любка вдруге став батьком доньки. Дівчинку назвали Ярина.
- Учасниця "Холостяка-11" Ліза Крутікова народила сина, якого звати Дені.
- Танцівник Максим Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд стали батьками вдруге. Поки подружжя не розсекречує стать та ім'я дитини. Зіркова пара також виховує 6-річного сина Шая.
- Голлівудський актор та режисер Аль Пачіно, якому вже 83 роки, вчетверте став батьком. Його кохана Нур Альфалла народила йому сина.
- Принцеса Євгенія вдруге стала мамою. Жінка народила хлопчика, якого назвали Ернест.
- Снайперка Євгенія Емеральд також стала мамою вдруге. У неї з чоловіком Євгеном народилася донька.